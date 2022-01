Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf - Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Herdorf (ots)

Am 24.01.2022, gegen 15:00 Uhr befuhr eine 57-jährige Pkw-Fahrerin die Schneiderstraße im Innenstadtbereich von Herdorf. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehrsplatz missachtete die Fahrerin die Vorfahrt eines 41-jährigen Motorradfahrers. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Kradfahrer leichtverletzt wurde. Er wurde vom Rettungsdienst erstbehandelt; an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

