POL-PDLU: Zeugen gesucht nach versuchtem Einbruchsdiebstahl in Schifferstadt

Dudenhofen (ots) - 06.04.2022. 18:30 Uhr - 07.04.2022, 07:30 Uhr In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten unbekannte Täter die Tür der Apotheke in der Speyerer Straße in Dudenhofen aufzuhebeln. Die Tür hielt jedoch den Versuchen stand, der oder die Täter konnten nicht ins Objekt gelangen. Es entstand jedoch Sachschaden an der Tür in noch unbekannter Höhe. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige ...

