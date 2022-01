Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - E-Scooter mit Versicherungskennzeichen 813YDF gestohlen

Kleve (ots)

Unbekannte Täter haben in am Montag (10. Januar 2022) zwischen 08:15 und 09:45 Uhr vom Gelände des Berufskollegs an der Felix-Roeloffs-Straße einen E-Scooter gestohlen. Das schwarze Elektrokleinstfahrzeug der Marke Xiaomi war dort am Fahrradunterstand abgestellt und trug das Versicherungskennzeichen 813YDF. Zeugen, die Angeben zu dem Diebstahl machen können, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

