Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Radfahrer nach Zusammenstoß mit Krankenfahrstuhl gesucht

Kleve (ots)

Am Freitag (7. Januar 2022) gegen kurz vor 12 Uhr befuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl die Große Straße in Richtung Unterstadt, als es zu einem Zusammenstoß des Gefährts mit einem Radfahrer kam, der im hohen Tempo von links aus der Stickestraße in die Fußgängerzone einfuhr. Bei dem Unfall entstand Sachschaden an dem Krankenfahrstuhl. Anschließend flüchtete der Radfahrer stadtabwärts, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Er wird beschrieben als junger Mann, bekleidet mit einer dunklen Jacke und Mütze. Bei dem Rad soll es sich um ein graues Herrenrad gehandelt haben. Der Radfahrer und Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, wenden sich bitte an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell