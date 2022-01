Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Verkehrsunfallflucht

Unbekannter flüchtet nach Unfall im Gegenverkehr

Weeze-Wemb (ots)

Am Freitag (7. Januar 2021) gegen 23.30 Uhr befuhr eine 43-jährige Frau aus Kevelaer mit ihrem schwarzen BMW die Straße Auf der Schanz aus Weeze kommend in Richtung Twisteden. Als ihr ein Kleinwagen auf ihrer Fahrspur entgegenkam, bremste sie auf Schrittgeschwindigkeit herunter, konnte aber nicht ausweichen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Fahrer des Kleinwagens setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufgrund der abgerissenen Teile des unfallverursachenden Fahrzeuges ist bekannt, dass es sich um einen silberfarbenen Kleinwagen handeln muss. Hinweise von Zeugen zum beschädigten, silberfarbenen Kleinwagen bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 - 1080. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell