Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Schadensträchtiger Einbruch in Firmengebäude - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstag, 20:00 Uhr und Mittwoch, 07:30 Uhr Zugang zu einer Firma in einem Industriegebiet in Schönaich. Im Gebäude wurden nahezu alle Türen gewaltsam geöffnet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich vermutlich in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages. Im Gebäude wurde Bargeld gestohlen. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell