Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Brandstiftung

Silberfarbener Seat brannte aus

Kleve-Materborn (ots)

Am Samstag (8. Januar 2022) zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr setzten unbekannte Täter einen Seat Leon in Materborn in Brand. Ein 34-jähriger Anwohner der Sackstraße bemerkte, dass das Auto seiner Nachbarin brannte und informierte die Rettungskräfte der Feuerwehr, die den Brand löschten. Vor Ort ergaben sich erste Hinweise auf Brandstiftung. Zeugen die Angaben zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen machen können, werden gebeten die Kripo Kleve unter 02821 5040 zu informieren. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell