Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

26683 Saterland OT Sedelsberg - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheitsfahrt infolge Alkohols

Am 01.07.2022, um 19.59 Uhr, wurde über den Notruf der Polizei eine mögliche Trunkenheitsfahrt gemeldet. Ein Zeuge hatte einen Kleinkraftradfahrer festgestellt, welcher in erheblichen Schlangenlinien den öffentlichen Verkehrsraum befuhr. An der Hauptstraße im Saterland OT Sedelsberg konnte der Kraftfahrzeugführer letztlich durch Polizeibeamte des Polizeikommissariats Friesoythe angetroffen und kontrolliert werden. Der Verdacht des Zeugen bestätigte sich, der 33-jährige Saterländer stand unter dem Einfluss von Alkoholika. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,31 Promille. Des Weiteren konnten Anhaltspunkte einer möglichen Betäubungsmittelbeeinflussung gewonnen werden und das Fehlen einer erforderlichen Fahrerlaubnis wurde festgestellt. Weitere polizeiliche Maßnahmen, wie u.a. die Entnahme einer Blutprobe, schlossen sich an. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell