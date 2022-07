Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Brand eines Gerstenfeldes

Am Donnerstag, 30. Juni 2022, gegen 14.00 Uhr geriet während Mäharbeiten aus bislang ungeklärter Ursache ein Gerstenfeld am Mühlendamm in Brand. Der Flächenbrand weitete sich auf einem auf dem Acker befindlichen Misthaufen aus. Die Freiwilligen Feuerwehren Neuenkirchen und Damme waren vor Ort und löschten das Feuer.

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 30. Juni 2022, 11.30 Uhr fuhr ein 51-jähriger aus Barnstorf mit seinem Pkw auf der B69 am Stauende auf eine 28-jährige Autofahrerin aus Vechta auf. Ein LKW war zuvor dort liegen gebliebenen, weshalb es sich gestaut hatte. Durch den Auffahrunfall wurde die Vechaterin auf den Pkw eines 60-jährigen Bakumers geschoben. Der Barnstorfer sowie die Pkw-Fahrerin aus Vechta wurden hierbei leicht verletzt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 30. Juni 2022, zwischen 11.00 Uhr bis 11.45 Uhr touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw einen schwarzen "Skoda, Octavia", welcher auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Oyther Straße stand. Der Schaden befindet sich linksseitig des Stoßfängers und beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 30. Juni 2022, kam es gegen 16.20 Uhr in der Münsterstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 22-jährige Frau aus Vechta befuhr mit ihrem Pkw die Münsterstraße und beabsichtigte, nach rechts in die Lohner Straße abzubiegen. Eine 38-Jährige aus Goldenstedt befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg an der Diepholzer Straße in Richtung Münsterstraße, überquerte bei grün zeigender Ampel zunächst die Lohner Straße und anschließend die Abbiegespur für die Pkw zur Lohner Straße ohne vorhandene Ampelanlage. Dort kam es zum Zusammenstoß, durch den die Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Sie kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Vechta OT Oythe - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 30. Juni 2022, kam es gegen 23.55 Uhr in Oythe zu einem Verkehrsunfall: Eine 67-jährige Fahrradfahrerin aus Goldenstedt befuhr den Fahrradweg auf der Straße Oythe aus Richtung Vechta kommend in Fahrtrichtung Lutten. Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Vechta kam ihr mit seinem Fahrrad auf dem Fahrradweg entgegen. Beim Vorbeifahren kommt es auf Höhe der Straße Boegel zu einem Zusammenstoß, wodurch beide Beteiligte leicht verletzt wurden. Der 16-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Steinfeld - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 30. Juni 2022, kam es gegen 17.15 Uhr in der Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 58-Hähriger aus Steinfeld befuhr mit seinem PKW mit Anhänger die Dorfstraße in Fahrtrichtung Ihorster Straße. Als er im Streckenverlauf nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte, übersah er eine von hinten auf dem Sonderstreifen herannahende 19-Jährige auf ihrem E-Scooter. Die junge Frau wurde von der Anhängerdeichsel erfasst, geriet unter den Anhänger und verletzte sich hierdurch leicht.

