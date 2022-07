Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für das Polizeikommissariat Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Polizeikommissariat Vechta +++ POK Thomas Frilling nach 43 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet +++ PHK Thomas Stransky wird Nachfolger

Am heutigen Tag versah POK Thomas Frilling seinen letzten Dienst, bevor er im Rahmen einer kleinen Feierstunde vom Leiter des Polizeikommissariates Vechta, POR Jens Werner, nach fast 44 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde. Jens Werner dankte POK Frilling für die langjährige zuverlässige Dienstverrichtung und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute.

Die berufliche Laufbahn von Thomas Frilling begann am 03. Oktober 1978 im mittleren Dienst in der niedersächsischen Landespolizeischule Niedersachsen am Standort in Oldenburg. Nach Beendigung der Ausbildung führte ihn sein Weg zunächst zum damaligen Polizeiabschnitt Wildeshausen. Dort war er von Anfang April 1982 bis Ende September 1985 im Einsatz- und Streifendienst tätig.

Am 01. Oktober 1985 wurde Thomas Frilling zum Polizeiabschnitt Vechta der Schutzpolizeiinspektion Oldenburg versetzt. Hier war er bis auf eine kurzzeitige Verwendung im Kriminalen Ermittlungsdienst ausnahmslos im Einsatz- und Streifendienst tätig.

Von November 2000 bis April 2001 absolvierte Thomas Frilling den Aufstiegslehrgang für den gehobenen Dienst. Nach Beendigung dieses Lehrgangs kehrte er als frisch gebackener Polizeikommissar auf seinen ihm angestammten Platz im Einsatz- und Streifendienst beim Polizeikommissariat Vechta zurück.

Thomas war mehr als 27 Jahre engagierter Schutzpolizist im Schichtdienst, bevor ihm am 01. Oktober 2020 der Dienstposten des sog. Kontaktbereichsbeamten (KOB) übertragen wurde. Er war fortan täglich zu Fuß oder mit dem Dienstfahrrad im Stadtgebiet präsent und fungierte so als direktes Bindeglied zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Polizei. Neben seinem Fachwissen und seiner Lebenserfahrung wurde auch seine Bürgernähe und sein "immer offenes Ohr" von der Bevölkerung sehr geschätzt.

POK Thomas Frilling ist aber nicht nur beruflich, sondern auch privat ein echtes "Vechtaer Urgestein". So ist er beispielsweise seit vielen Jahren für die CDU im Stadtrat aktiv. Im Oktober 2021 wurde er einstimmig zum Fraktionsvorsitzenden der Partei gewählt.

Die Nachfolge von POK Thomas Frilling wird PHK Thomas Stransky antreten. Thomas Stransky wird sich ab heute als Kontaktbereichsbeamter des Polizeikommissariats Vechta um die Belange der Vechtaer Bürgerinnen und Bürger kümmern.

Thomas Stransky ist schon seit Jahren als Mitarbeiter im Präventionsteam der Polizei Vechta tätig und verfügt daher über ein sehr gutes Netzwerk. Durch die polizeiliche Präsenz in der Stadt Vechta wird er somit als Ansprechpartner für die Menschen sowie auch für andere Behörden fungieren. Hierdurch soll das Sicherheitsgefühl der Wohnbevölkerung gestärkt werden.

