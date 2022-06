Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Halen - Diebstahl aus Lagerraum

Am Mittwoch, 29. Juni 2022, zwischen 00.44 Uhr und 02.05 Uhr, betraten bislang unbekannte Personen das Gelände der Teichwirtschaft im Baumweg. Dort entwendeten sie aus einem Lagerraum einige größere Geräte und Werkzeuge. Die Personen wurden bei der Tat von Zeugen bemerkt, woraufhin sie mit einem Pkw vom Tatort flüchteten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Cloppenburg - Pedelec-Diebstahl

Am Dienstag, 21. Juni 2022, zwischen 11.20 Uhr und 13.10 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein E-Bike der Marke Prophete, welches bei einem Gymnasium in der Bahnhofsstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 1. April und Dienstag, 28. Juni 2022, öffnete eine bislang unbekannte Person einen Stromkasten an der Kreuzung Löninger Straße / Lastruper Straße / Brokstreeker Straße und einen Stromkasten in der Straße Wöracker und trennte in beiden Fällen mehrere Kabel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 29. Juni 2022, um 5.55 Uhr fuhr ein 28-jähriger Autofahrer auf dem Kessener Weg und wollte in den Herzog-Erich-Ring abbiegen. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Grundstückszaun und gegen diverse Paletten. Zudem wurde bei dem Unfall ein weiterer Pkw beschädigt. Der Fahrer steht im Verdacht, unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein, zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 29. Juni 2022, 7.40 Uhr, übersah eine 46-jährige Autofahrerin aus Lastrup beim Einfahren in die Schulstraße von einer Einfahrt kommend einen 7-jährigen Fahrradfahrer, der auf dem dortigen Gehweg in Richtung Kirchstraße fuhr. Der Junge wich dem Auto aus und kam an der Bordsteinkante zu Fall. Dabei wurde er leicht verletzt. Die Autofahrerin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber im weiteren Verlauf ermittelt werden.

Essen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 27. Juni 2022, zwischen 7.30 Uhr und 17.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person beim Wenden mit einem Fahrzeug im Wendehammer der Sackgasse im Richters Weg einen Ford Fiesta am Heck hinten rechts. Danach entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am 29. Juni 2022, um 9.52 Uhr, stürzte eine alleinbeteiligte 37-jährige Fahrradfahrerin auf der Straße Zum Brook beim Auffahren von der Fahrbahn auf einen leicht erhöhten Gehweg. Die Frau aus Cloppenburg wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Emstek - Verkehrsunfall / Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz

Am Mittwoch, 29. Juni 2022, um 17.45 Uhr, fuhr ein 23-jähriger S-Pedelec-Fahrer aus Großenkneten auf der Garther Straße auf dem dortigen Fahrradweg in Richtung Lange Straße. Als er an der Einmündung zur Brinkstraße einem anderen Fahrradfahrer entgegenkam und diesem ausweichen wollte, fuhr er gegen einen stehenden Pkw. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer des S-Pedelecs nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem war sein S-Pedelec nicht versichert.

Höltinghausen - Überholen trotz Gegenverkehr

Am Mittwoch, 29. Juni 2022, gegen 17.30 Uhr, kam es zu einem Vorfall auf der Cloppenburger Straße zwischen der Bundesstraße 72 und Höltinghausen. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem anthrazit farbenen PKW die Cloppenburger Straße in Richtung Cloppenburg. Der Verkehrsteilnehmer beabsichtigte einen vor ihm befindlichen PKW zu überholen. Während des Überholvorganges kam ihm ein 65-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg mit einem grauen Renault Traffic entgegen. Der 65-Jährige musste mit seinem PKW stark abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem überholenden PKW zu verhindern. Anschließend setzte der Verkehrsteilnehmer seine Fahrt fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zum verursachenden PKW geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel.: 04471-18600) oder mit der Polizei Emstek (Tel.: 04473-932180) in Verbindung zu setzen.

