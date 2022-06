Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Sachbeschädigung

Am Freitag, 24. Juni 2022, zwischen 08.00 Uhr und 10.45 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter auf dem Aktionsplatz der Thülsfelder Talsperre die Tür eines Sanitär-Containers. Außerdem beschädigte eine bislang unbekannte Person zwischen Freitag, 24. Juni 2022, 11.30 Uhr und Montag, 27. Juni 2022, 10.45 Uhr, an der Absperrung des Info-Steges der Thülsfelder Talsperre einen Bauzaun und eine Hinweistafel. Die Bauzaunstandfüße wurden in den See geworfen. Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Lindern - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 29. Juni 2022, um 9.15 Uhr, fuhr ein Lkw (Betonmischer) auf der Mühlenstraße in Richtung Lindern. Als er einen stehenden LKW umfahren wollte, kam er rechts in den Graben und kippte um. Der Fahrer, ein 61-jähriger Friesoyther, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Feuerwehr öffnete die Fahrertür und half ihm aus dem Fahrzeug. Ein Teil der Ladung lief auf das angrenzende Maisfeld.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell