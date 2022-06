Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mit Pkw überschlagen

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, B64, zwischen Bad Gandersheim und Orxhausen

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Dienstag, 07.06.22, 10.00 Uhr, befuhr eine 25-jährige Kraftfahrzeugführerin aus Stadtoldendorf mit ihrem Pkw Citroen die B64 aus Richtung Bad Gandersheim kommend in Richtung Orxhausen. Im Verlauf der Strecke geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache von ihrer Fahrspur ab und kam auf die Gegenfahrspur. Durch eine ruckartige Lenkbewegung versuchte die Fahrerin wieder auf ihre eigene Fahrspur zurück zu kommen. Sie geriet allerdings auf die rechtsseitig vorhandene Leitplanke, wodurch sich der Pkw überschlug und in der angrenzenden Wiese auf dem Dach zum Liegen kam. Die Stadtoldendorferin wurde durch den Unfall leicht verletzt und dem Krankenhaus in Northeim zugeführt.

