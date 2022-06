POL-NOM: Diebstahl stellt sich als berechtigte Abholung heraus - Ergänzung zur Pressemeldung "Unbekannte Täter entwenden angeschlossenes Standrohr eines Hydranten- Polizei sucht Zeugen" vom 09.06.22, 11.45 Uhr

Bad Gandersheim (ots) - Einbeck, Odagser Hauptstraße, Sonntag, 05.06.22, 16.00 Uhr - Montag, 06.06.22, 10.00 Uhr EINBECK (schw) - In dem Tatzeitraum von Sonntag, 05.06.22, 16.00 Uhr -bis Montag, 06.06.22, 10.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu mehreren Kellerräumen, die sich in einem Mehrfamilienhaus, in der Odagser Straße in Odagsen befanden. Aus den Kellern wurden nach ersten Ermittlungen mindestens zwei Elektrowerkzeuge, ein DVD ...

