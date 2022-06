Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kelleraufbrüche

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Odagser Hauptstraße, Sonntag, 05.06.22, 16.00 Uhr - Montag, 06.06.22, 10.00 Uhr

EINBECK (schw) - In dem Tatzeitraum von Sonntag, 05.06.22, 16.00 Uhr -bis Montag, 06.06.22, 10.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu mehreren Kellerräumen, die sich in einem Mehrfamilienhaus, in der Odagser Straße in Odagsen befanden. Aus den Kellern wurden nach ersten Ermittlungen mindestens zwei Elektrowerkzeuge, ein DVD Player und mehrere Handys entwendet. Der genaue Umfang des Diebesgutes sowie die Schadenssumme kann erst nach Ermittlung aller Kellereigentümer erfolgen. Bislang ist eine Schadenshöhe von ca. 500,- EUR zu verzeichnen. Zeugen, die in dem oben genannten Tatzeitraum, im Bereich der Odagser Straße, in Odagsen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Einbeck in Verbindung zu setzen.

