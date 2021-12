Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Laserkontrollen im Dienstgebiet

Edenkoben (ots)

Die PI Edenkoben führte am heutigen Vormittag Geschwindigkeitskontrollen mit Schwerpunkten in Edesheim und Edenkoben durch. Hierbei waren von 125 gemessenen Fahrzeugen 18 Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter war mit Tempo 50 in einer 30er-Zone unterwegs.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell