Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Junge Männer flüchten vor Polizeikontrolle

Edenkoben (ots)

Weil sich ein 20 Jahre alter Mann zusammen mit seinem 21 Jahre alten Komplizen gestern Abend (09.12.2021, 20 Uhr) auf dem Parkplatz der Verbandsgemeinde herumgeschlichen hatte, sollten sie von einer Streife kontrolliert werden. Zunächst flüchteten sie zu Fuß, wobei der Jüngere in der Tanzstraße angetroffen werden konnte. Bei der anschließenden Personendurchsuchung konnte der Schlüssel seines angeblichen Fahrzeugs festgestellt werden, welches auf dem Parkplatz der Alla-Hopp-Anlage abgestellt war. Hierbei wurde festgestellt, dass an dem Mitsubishi entstempelte und nicht zugelassene Raststatter - Kennzeichen angebracht waren. Im Verlauf der weiteren Fahndung konnte in der Blücherstraße sein Bekannter angetroffen und kontrolliert werden. Wegen des Verdachts des Kennzeichendiebstahls und des Kennzeichenmissbrauchs wurde ein Strafverfahren gegen beide Männer eingeleitet. Die Ermittlungen laufen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell