Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Einbruch in Einfamilienhaus

Lingenfeld (ots)

Am gestrigen Nachmittag brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus An der Lochmühle in Lingenfeld ein. Die unbekannten Täter hebelten in dem Zeitraum zwischen 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr eine im rückwärtigen Bereich liegende Terrassentür auf und gelangten so in das Anwesen. In dem Anwesen durchwühlten die Täter die Kinder- und das Elternschlafzimmer und entwendeten Schmuck im Wert von etwa 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell