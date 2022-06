POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen/Cloppenburg - 8-jähriges Mädchen wohlbehalten aufgefunden Am Dienstag, 28.06.2022, wurde der Polizei gegen 12:40 Uhr ein 8-jähriges Mädchen aus Molbergen als vermisst gemeldet. Es wurden umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Gegen 18:48 Uhr konnte das Mädchen im Stadtgebiet Cloppenburg wohlbehalten aufgefunden und an den Vater übergeben werden. Rückfragen bitte an: ...

mehr