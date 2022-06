Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht Am Montag, den 27.Juni 2022, gegen 17.10 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort geparkten PKW, BMW Mini und entfernte sich von der Unfallstelle. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen roten PKW gehandelt ...

mehr