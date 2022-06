Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl aus Rohbau

Zwischen Freitag, den 24.Juni 2022, gegen 16.15 Uhr und Montag, den 27.Juni 2022, um 07.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ca. 85 Meter Stromkabel von einer Baustelle am Alten Mühlenweg. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Telefonnummer 04443-977490 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Posten-Börse

Am vergangenen Wochenende, zwischen Samstag, 16.00 Uhr und Montag, 09.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in den eingezäunten Bereich der Postenbörse an der Holdorfer Straße ein und versuchten ins Gebäude einzubrechen. Dabei beschädigten sie eine Blende, konnten jedoch nicht ins Gebäudeinnere gelangen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Vechta unter Telefon 0 44 41 / 94 30.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin

Am Montag, den 27. Juni 2022, gegen 12.30 Uhr befuhr eine 18-jährige aus Vechta mit ihrem Fahrrad die Mozartstraße in Vechta in Fahrtrichtung Welper Straße. Als sie die Welper Straße passieren wollte, missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 34-jährigen aus Dinklage, die mit ihrem Pkw die Welper Straße befuhr. Die 18-Jährige fuhr mit ihrem Rad gegen die linke Seite des Pkw, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt etwa 100 Euro.

Holdorf - Fahren ohne Führerschein

Am Montag, den 27.Juni 2022, gegen 16.17 Uhr befuhr ein 34-Jähriger aus Holdorf die Dammer Straße mit seinem Pkw. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz eines Führerscheins war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

