Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Gefällte Bäume auf Straße - Zeugensuche!

Husum (ots)

Zwei auf der Fahrbahn liegende und offenbar gefällte Birken sorgte am Sonntag (02.01.22) für einen Polizeieinsatz beim Golfplatz in Schwesing. Eine Autofahrerin fuhr auf einem parallel zur B5 verlaufenden Wirtschaftsweg, konnte aber noch rechtzeitig vor denen in einer Kurve liegenden Bäumen bremsen.

Ein Tag später wurden durch Gemeindearbeiter in der Straße "Haneburg" in Wester-Ohrstedt ebenfalls zwei Bäume festgestellt, die absägt und quer über der Fahrbahn lagen.

Die Bäume wurden jeweils von der Feuerwehr beseitigt.

Die Polizei in Husum ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise (Tel.: 04841 - 830 0).

