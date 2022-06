Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Dieseldiebstahl

Am Samstag, 25. Juni 2022, zwischen 16.00 Uhr und Sonntag, 26. Juni 2022, 21.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person 300 Liter Diesel aus einer Sattelzugmaschine, welche bei einer Autobahn-Raststätte in der Harmer Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

Damme - Küchenbrand

Am Sonntag, 26. Juni 2022, gegen 20.00 Uhr, wurde der Polizei ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus im Ohlkenbergsweg gemeldet. Ursache war ein Topf mit erhitztem Fett. Der Brand wurde durch die Feuerwehren Damme, Borsinghausen, Osterfeine gelöscht. Außerdem war die Drehleitereinheit aus Lohne angefordert worden. Es waren über 80 Feuerwehrleute im Einsatz. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Damme - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 26. Juni 2022, zwischen 00.00 Uhr und 6.30 Uhr, beschmierte eine bislang unbekannte Person mit schwarzer Sprühfarbe das Tankstellengelände in der Lindenstraße im Bereich der Außentoiletten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Zwischen Samstag, 25. Juni 2022, 22.00 Uhr und Sonntag, 26. Juni 2022, 10.30 Uhr, trat eine bislang unbekannte Person den Außenspiegel der Fahrerseite von einem VW Golf 4, welcher in der Straße Buschkamp stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Holdorf - Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, 26. Juni 2022, um 00.55 Uhr befuhr ein 36-Jähriger aus Holdorf den Dominikanerweg mit einem Pkw, obwohl er stark unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,04 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 26. Juni 2022, um 9.55 Uhr, fuhr ein 68-jähriger Autofahrer aus Vechta auf der Münsterstraße trotz bestehendem Fahrverbot. Zudem besteht der Verdacht, dass er unter Einfluss von Alkohol gefahren ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille. Es wurden Blutproben entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen

Am Sonntag, 26. Juni 2022, um 13.00 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Visbek mit drei Mitfahrern auf dem Pickersweg in Richtung Vechta und kam auf gerade Strecke nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Wagen mit einem Baum. Alle vier Insassen wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 26. Juni 2022, um 15.30 Uhr, fuhr ein 39-jähriger Motorradfahrer aus Fürstenau auf der Vechtaer Straße in Richtung Goldenstedt. Auf dieser Strecke verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fiel von seinem Motorrad, welches danach im Vorgarten eines Wohnhauses zum Stehen kam. Der 39-jährige Mann wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Visbek - Sachbeschädigung

Von Samstag, 11. Juni 2022, bis Sonntag, 12. Juni 2022, beschädigten unbekannte Personen in der Straße Pastors Wisk, das Spielgerät "Heißer Draht", welches in der dortigen Parkanlage aufgestellt ist. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 2000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek unter 04445-95047-0 entgegen.

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Büroraum

Am Samstag, 25. Juni 2022, in der Zeit von 11.45 Uhr bis 12.35 Uhr verschafften sich unbekannte Personen in der Universitätsstraße Zutritt zum Büroraum des Sportgebäudes der Universität. Entwendet wurde ein Pkw- und Wohnungsschlüssel. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 300,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Visbek - Brand

Am Samstag, 25. Juni 2022, 12.35 Uhr geriet in Visbek, Varnhusenstraße, eine Hecke auf einer Fläche von ca. 2x2m in Brand, als auf der Zufahrt des Wohnhauses mittels Gasbrenner Unkraut entfernt wurde. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Visbek gelöscht.

Vechta - Unfall

Am Sonntag, 26. Juni 2022, um 17.53 Uhr, kletterte ein Jugendlicher auf das Flachdach einer Hofeinfahrt einer Bank in der Falkenrotter Straße. Dort wollte der Jugendliche ein Ball zurückholen. Dabei stürzte er durch ein Oberlicht. Der Jugendliche wurde zur weiteren ärztlichen Abklärung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo er vorsorglich stationär aufgenommen wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell