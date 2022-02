Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ladendieb gestellt

Eisenach (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 17.45 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße zu einem Diebstahl. Der 17 Jahre alte Täter entwendete Gemüse und Zigaretten im Wert von ca. 75 Euro. Ein aufmerksamer Mitarbeiter beobachtete jedoch die Tathandlung und schritt unverzüglich ein. Die anschließend hinzugezogene Polizei konnte dann die Identität des Herrn feststellen. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (db)

