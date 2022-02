Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperliche Auseinandersetzung

Ilmenau (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 17.30 Uhr in der Poststraße zu einer Auseinandersetzungen zweier Personen. Die Polizei begab sich umgehend zum Einsatzort, wobei sich die Situation bereit beruhigt hatte, als die Beamten ankamen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und so konnten beide Beteiligte, ein 21-Jähriger (deutsch) und ein 21-Jähriger (afghanisch) identifiziert werden. Die Ursache des Konflikts ist gegenwärtig nicht bekannt, die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. (db)

