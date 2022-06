Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung der Polizei Vechta vom 26.06.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, den 25.06.2022, gegen 10:57 Uhr, kam es auf der Oldenburger Straße in Höhe des Ortsteils Langförden zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Pkw. Diese hatten die Oldenburger Straße in Richtung Ahlhorn befahren, als ein vorausfahrender Pkw-Fahrer an einer Einmündung nach links abbiegen wollte und verkehrsbedingt wartete. Während zwei der fünf folgenden Pkw rechtzeitig bremsten, fuhren die anderen drei Pkw jeweils auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Dabei wurden zwei der Pkw durch den Aufprall noch auf den vorausfahrenden Pkw aufgeschoben. An den Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Eine Person wurde leicht verletzt. Es wurden ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Einbruchdiebstahl

Am Samstag, 25.06.2022, im Zeitraum zwischen 11:45 Uhr und 12:35 Uhr, hebelte ein unbekannter Täter eine Bürotür in einem Gebäude der Universität Vechta auf. Aus dem Büro entwendete der Täter einen privaten Schlüsselbund. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Vechta, Telefon: 04441-9430, zu melden.

Holdorf - Trunkenheit im Verkehr

Am 26.06.2022, gegen 00:55 Uhr, befuhr ein 36-Jähriger Fahrzeugführer mit einem Pkw die Straße Dominikanerweg in 49451 Holdorf. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser hat ein Ergebnis von 3,04 Promille ergeben. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein beschlagnahmt.

Lohne - Sexuelle Belästigung

Am 26.06.2022, gegen 13:30 Uhr, kam es am Bahnhof in Lohne zu einer sexuellen Belästigung. Eine 19-jährige Dammerin wurde in der Nähe der dortigen Fahrradständer von einem bisher unbekannten älteren Mann angesprochen. Im weiteren Verlauf wurde die 19-Jährige sexuell belästigt. Der ältere Mann kann wie folgt beschrieben werden: 60-65 Jahre alt, ca. 185 cm groß, weiße kurze Haare, weißer drei Tage Bart, kariertes Hemd, helle Jeans. Wer Hinweise zu dem älteren Mann geben kann oder Zeuge des Vorfalls gewesen ist, wird gebeten, sich bei der Polizei Damme unter Tel.: 05491-999360 zu melden.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

In den frühen Morgenstunden des 26.06.2022, gegen 03:00 Uhr, konnte durch die Beamten der Polizei Vechta ein Fahrzeug mit einem Reifenschaden auf der Langförderner Straße zwischen Lutten und Holtrup festgestellt werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde ermittelt, dass ein 20-jähriger Mann aus Vechta das Fahrzeug zuvor geführt hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,12 Promille, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde zudem beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt sowie ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Körperverletzung

Am 25.06.2022, gegen 17:25 Uhr, kam es beim Busbahnhof in Lohne zu einer Körperverletzung, bei der das Opfer, ein 16-jähriger Lohner, durch einen Faustschlag leicht verletzt wurde. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne in Verbindung zu setzen (Tel.: 04442-808460).

Vechta - Körperverletzung

Am 25.06.2022, gegen 19:04 Uhr, kam es am Bahnhof in Vechta zu einer Körperverletzung, bei der ein 21-jähriger Mann aus Goldenstedt von einem bislang unbekannten Täter mit einem Schlagring sowie einem Schlagstock im Gesicht verletzt wurde. Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta in Verbindung zu setzen (Tel. 04441-9430).

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 25.06.2022, gegen 11:45 Uhr, befuhr eine 40-jährige Frau aus Dinklage mit einem Pkw die Dinklager Straße in Lohne, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet sowie die Weiterfahrt untersagt.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 25.06.2022, gegen 09:00 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Mann aus Dinklage mit einem Pkw die Neuenwalder Straße in Damme, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet sowie die Weiterfahrt untersagt.

