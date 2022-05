Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Unbekannte Täter stehlen Möbeltresore aus Wohnung

Homberg (ots)

Melsungen

Einbruch in Wohnung Tatzeit: 17.05.2022, 08:54 Uhr Zwei Möbeltresore stahlen unbekannte Täter am heutigen Morgen aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Unteres Bachfeld. Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses und brachen dort eine Wohnungstür auf. Anschließend betraten sie die Räumlichkeiten der Wohnung und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Zwei vorgefundene Möbeltresore wurden von ihnen von der Wand gelöst und komplett entwendet. Von den beiden männlichen, mit einer Einwegmaske maskierten Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Ein Täter ist ca. 175-185 cm groß, ca. 30 Jahre alt, hat eine kräftige Statur und einen dunklen Teint. Er war mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer blauen Jeans bekleidet. Der zweite Täter ist ca. 180 - 190 cm groß und hat eine schlanke Statur. Er war hell gekleidet und trug einen beigen, gefüllten Stoffbeutel mit sich. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell