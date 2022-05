Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Einbruchsversuch in Wohnhaus

Schwalmstadt-Treysa

Versuchter Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 10.05.2022, 17:00 Uhr bis 14.05.2022, 15:30 Uhr In ein Wohnhaus in der Roesestraße versuchten unbekannte Täter in der vergangenen Woche einzubrechen. Sie verursachten hierbei 500,- Euro Sachschaden. Die Täter versuchten mit einem Schraubendreher und einem Spaten an zwei Fenstern diese aufzubrechen. Die gelang ihnen nicht. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

