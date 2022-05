Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar-Obermöllrich: Werkzeuge und Sportsitze aus Scheune gestohlen

Homberg (ots)

Fritzlar-Obermöllrich

Diebstahl aus Scheunenwerkstatt Tatzeit: 11.05.2022, 20:00 Uhr bis 12.05.2022, 07:00 Uhr In eine Scheune in der Obermöllricher Straße brachen unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag ein. Die Täter öffneten ein provisorisches Eingangstor und betraten anschließend die Scheune, welche als Werkstatt genutzt wird. Aus der Scheune stahlen sie ein Schweißgerät, 2 Sportsitze und verschiedene kleinere Werkzeuge. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

