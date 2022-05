Polizei Homberg

POL-HR: Niedenstein-Wichdorf: Einbruch in Wohnhaus - Hund vertreibt Täter

Homberg (ots)

Niedenstein-Wichdorf

Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 10.05.2022, 05:00 Uhr Einen geringen Kleingeldbetrag erbeuteten unbekannte Täter heute Morgen bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Wilhelm-Busch-Straße. Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise in das Wohnhaus und durchsuchten verschiedene Räume nach Wertgegenständen. Aus einer Geldbörse entnahmen sie das enthaltene Kleingeld, eine Handtasche legten sie auf der Terrasse bereit. Bei der weiteren Suche nach Wertgegenständen trafen sie auf den anwesenden Hund, woraufhin sie umgehend flüchteten, ohne die bereitgelegte Handtasche mitzunehmen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

