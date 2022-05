Polizei Homberg

POL-HR: Guxhagen: Zwei Ladendiebe flüchten mit gefüllten Einkaufswagen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Guxhagen

Ladendiebstahl - Täter flüchten mit vollem Einkaufswagen Tatzeit: 05.05.2022, 19:20 Uhr Mindestens zwei unbekannte Täter versuchten gestern Abend einen Einkaufswagen mit Lebensmitteln im Wert von 100,- Euro aus einem Lebensmittelmarkt in der Dörnhagener Straße zu stehlen. Die Täter konnten flüchten, der Einkaufswagen mit Lebensmitteln wurde von zwei Zeugen zum Markt zurückgebracht. Zwei unbekannte, männliche Täter betraten den Lebensmittelmarkt, entnahmen diverse Lebensmittel aus den Regalen und beluden damit einen mitgeführten Einkaufswagen des Marktes. Im Anschluss verließen die Täter mit dem mit Lebensmitteln gefüllten Einkaufswagen den Markt, ohne die Lebensmittel zu bezahlen. Die Täter wurden beim Verlassen der Örtlichkeit durch Mitarbeiter des Marktes beobachtet. Die zwei Täter entkamen zu Fuß mit dem gefüllten Einkaufswagen auf der Dörnhagener Straße in Richtung Ortsmitte Guxhagen. Kurze Zeit später wurde der Einkaufswagen mit den Lebensmitteln durch zwei unbekannte Zeugen wieder in den REWE-Markt zurückgebracht. Im Zusammenhang mit dem Diebstahl steht vermutlich auch eine weitere Person, welche mit einen schwarzen BMW Kombi, mit Göttinger Kennzeichen auf dem Parkplatz wartete und sich anschließend in unbekannte Richtung entfernte. Von den beiden männlichen Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Sie sind zwischen 170 und 175 cm groß, haben dunkle kurze Haare und ein "südländisches" Aussehen. Zur Tatzeit trugen sie dunkel Kleidung. Zeugen, insbesondere die beiden Personen, welche den Einkaufswagen in den Markt zurückbrachten, mögen sich bei der Polizeistation in Melsungen unter Tel.: 05661-70890 melden. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

