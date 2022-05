Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde-Holzhausen: Einbruch in Schwimmbad - Täter verursachen 1.000,- Euro Schaden

Homberg (ots)

Edermünde-Holzhausen

Einbruch in Schwimmbad Tatzeit: 02.05.2022, 15:30 Uhr bis 03.05.2022, 07:45 Uhr In das Schwimmbad in der Kasseler Straße brachen unbekannte Täter ein und verursachten Sachschaden. Die Täter gelangten über den Parkplatz des Bades an das Zugangstor, welches sie anschließend aufbrachen. Auf dem Gelände brachen sie weitere Türen auf und gelangten offenbar gezielt in den Kassenraum. Diesen durchsuchten sie erfolglos nach Bargeld. Die Täter flüchteten anschließend ohne Beute aus dem Schwimmbad. Die Höhe des angerichteten Sachschadens beträgt 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

