Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt, Flüchtiger Motorradfahrradfahrer verursacht Verkehrsunfall

Mainz-Neustadt (ots)

Am Mittwochabend, gegen 17:20 Uhr verursachte ein 17-jähriger Motorradfahrer einen Verkehrsunfall, als er vor der Polizei flüchten wollte.

Zivilbeamte der Mainzer Kriminalpolizei wollten den stehenden Motorradfahrer in der Mainzer Neustadt kontrollieren. Dem 17-Jährigen wurde der Dienstausweis vorgezeigt und die Kontrolle angekündigt. Er erkannte einen der Polizeibeamten und fuhr unbeeindruckt mit einem sehr hohen Tempo los, obwohl er aufgefordert wurde, stehen zu bleiben. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, fuhr in zwei geparkte Fahrzeuge und stürzte zu Boden. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle konnte ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Der 17-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Sein Motorrad wurde stark beschädigt und ist nicht mehr fahrbereit. An den beiden Autos entstand leichter Sachschaden. Nach den Kontrollmaßnahmen wurde der junge Mann an seine Angehörigen übergeben. Den 17-Jährigen erwartet u.a. ein Strafverfahren wegen einem Verstoß gegen das Waffengesetz. Er ist in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell