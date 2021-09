Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Mombach, nach Auseinandersetzung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr ZEUGEN gesucht

Mainz-Mombach (ots)

Bereits am Montag, den 27.09.2021 kam es im Zeitraum zwischen 17:15 und 17:30 Uhr im Mainzer Stadtteil Mombach, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf dem Parkplatz eines Supermarktes, im Bereich der Straße "Alte Markthalle". Laut Angaben mehrerer Zeugen, kam es zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 16-Jährigen Jugendlichen aus Mainz, sowie einer 16-Jährigen Mainzerin auf dem genannten Parkplatz.

Im Laufe der Streitigkeiten kamen zwei Erwachsene, vermutlich Verwandte oder Bekannte der 16-Jährigen hinzu, durch welche sich der junge Mann und Streitgegner eingeschüchtert fühlte. Er verließ mit einem E-Scooter die Örtlichkeit und fuhr die Kreuzstraße in Richtung Hauptstraße entlang. Laut eigenen Angaben wurde er kurz vor dem Kreisel Hauptstraße von einem silbernen Mercedes touchiert und kam zu Fall. Der Fahrer des Wagens, der zuvor auf dem Parkplatz bereits aufgetretene Bekannte der Streitgegnerin, stieg aus seinem silbernen Mercedes aus und packte den 16-Jährigen an seinem Pullover. Das beherzte Eingreifen mehrerer Passanten verhinderte vermutlich einen körperlichen Angriff und der 16-Jährige Mainzer konnte zu Fuß flüchten. Er wurde bei dem Sturz vom E-Scooter leicht verletzt und verständigte die Mainzer Polizei. Diese sucht nun nach weiteren Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

