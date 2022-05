Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Versuchter Einbruch in Bauhof der Stadt

Homberg (ots)

Fritzlar

Versuchter Einbruch in Bauhof Tatzeit: 02.05.2022, 16:00 Uhr bis 03.05.2022, 06:30 Uhr In der Zeit von gestern Nachmittag bis heute Morgen brachen unbekannte Täter in den Bauhof der Stadt Fritzlar im Lachenweg ein. Sie verursachten 200,- Euro Sachschaden. Die Täter schlugen das Fenster einer Lagerhalle ein und gelangten hierdurch in den Hallenbereich. Hier schauten sie sich offensichtlich um. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Die Täter flüchteten aus dem Eingang über den Hof des Grundstücks in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell