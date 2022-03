Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Rems-Murr-Kreis bis 12:30 Uhr

Aalen (ots)

Winterbach: Verkehrsunfallflucht

Am Samstagnachmittag gegen 15:36 Uhr befuhr eine 63-jährige Fahrzeuglenkerin mit ihrem Opel Agila die Engelberger Straße (L1150) von Winterbach kommend in Richtung Baltmannsweiler. In einer langgezogenen Rechtskurve zwischen Winterbach und Engelberg kam die Opel-Lenkerin teilweise in den Gegenverkehr. Anhand von Zeugenaussagen wurde hierdurch ein entgegenkommendes, unbekanntes Fahrzeug gefährdet und ein dunkler SUV an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Die Opellenkerin fuhr unvermittelt weiter, konnte aber ermittelt werden. Bislang haben sich weder der Lenker des gefährdeten, noch der Fahrer des geschädigten Fahrzeuges gemeldet.

Beide Geschädigten werden gebeten sich persönlich oder telefonisch (unter der 07181 2040) mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

Fellbach-Oeffingen: Brand

Am Samstagabend gegen 19:14 Uhr brannte bei der St. Antonius Kapelle am Hofener Weg das Gras am Wegesrand. Der Brand breitete sich auf eine Länge von ca. 100 m aus, konnte von der Feuerwehr aber ohne größere Probleme gelöscht werden. Die Ursache des Feuers ist unbekannt. Die Freiwillige Feuerwehr Fellbach war mit 3 Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort.

Backnang-Oppenweiler: Straßenverkehrsgefährdung unter Betäubungsmitteleinfluss

Samstagnacht gegen 23:46 Uhr wollte eine Streife des Polizeirevier Backnang eine Verkehrskontrolle bei einem VW Passat mit polnischem Kennzeichen im Bereich Ortsausgang Oppenweiler durchführen. Als der 21-jährige VW-Lenker dies erkannte, beschleunigte er unvermittelt um sich der Kontrolle zu entziehen. Hierbei fuhr von Oppenweiler kommend auf die B 14 bis nach Backnang-Maubach. Auf Höhe des Schloss Katharinenhof wurde er zunächst aus den Augen verloren. Im Bereich der Krähenbachkreuzung konnte der VW durch eine weitere Streife gesichtet und bis zum Murrtalviadukt verfolgt werden. Auch dann verlor man ihn aus den Augen. Am Sonntagmorgen kam der VW Lenker zum Polizeirevier Backnang und konnte zweifelsfrei als Fahrer verifiziert werden.

Aufgrund der teilweise hohen Geschwindigkeiten und damit einhergehend gefährlichen Fahrweise wird davon ausgegangen, dass der VW-Fahrer mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat. Gefährdete werden gebeten sich hierzu beim Polizeirevier Backnang persönlich oder telefonisch unter der 07191 9090 zu melden.

Welzheim: Verkehrsunfallflucht

Samstagnacht gegen 23:52 Uhr befuhr ein 24-jähriger Fahrzeuglenker mit einer Mercedes-Benz C-Klasse die L1080 von Welzheim in Richtung Killenhof. Ungefähr 800m vor der Ortseinfahrt Killenhof kam der Mercedes-Fahrer rechts von der Fahrbahn ab, sodass sein PKW an der Hinterachse beschädigt wurde und nicht weiter fortbewegt werden konnte. Der 24-jährige stellte den Mercedes daraufhin ca. 200m weiter am rechten Straßenrand ab und verließ anschließend die Unfallörtlichkeit. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurden umfangreiche polizeiliche Fahndungsmaßnahmen nach dem verschollenen Mercedes-Lenker eingeleitet. Außerdem musste die Straße an der Unfallstelle vollständig gesperrt werden. Der Schaden an der C-Klasse beläuft sich auf ca. 10 000 Euro. Ein Fremdschaden wurde nicht verursacht. Der Mercedes Lenker meldete sich am Folgetag bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell