Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Aufmerksame Zeugen melden Fahrraddiebe - 17-jähriger Tatverdächtiger gefasst

Bruchsal (ots)

Auf frischer Tat konnte ein 17-jähriger mutmaßlicher Fahrraddieb am frühen Donnerstagmorgen in Bruchsal gefasst werden. Ein bislang unbekannter zweiter Tatverdächtiger konnte flüchten.

Aufmerksame Passanten hatten beobachtet, wie sich das Duo gegen 03.15 Uhr offensichtlich an einem Zweirad an dem Fahrradabstellplatz am Bahnhofsplatz zu schaffen machte und verständigten die Polizei.

Als die beiden Tatverdächtigen die herannahenden Polizisten erkannten, ergriffen sie die Flucht. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß konnte der 17-Jährige schließlich von Polizisten eingeholt und vorläufig festgenommen werden, während sein Tatgenosse flüchtete. Dieser ist etwa 175 Zentimeter groß, zwischen 16 und 20 Jahre alt und trug zur Tatzeit eine dunkle Hose mit einem weißen T-Shirt. Die Ermittlungen zu seiner Person dauern derzeit noch an.

An dem Fahrrad konnte darüber hinaus das bei dem Diebstahlsversuch zurückgelassene Aufbruchwerkzeug sichergestellt werden.

