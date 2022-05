Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: 64-jährige Gabriele W. aus Melsungen vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Melsungen

Fahndung nach vermisster 64-jähriger Gabriele W. Seit gestern Mittag wird die 64-jährige Gabriele W. aus Melsungen vermisst. Sie wurde zuletzt gegen 13:00 Uhr von Angehörigen am Wohnort gesehen. Um 17:00 Uhr stellten Angehörige fest, dass sie sich dort nicht mehr aufhält. Hinweise auf ihren Aufenthaltsort hat sie nicht hinterlassen. Suchmaßnahmen der Polizei am gestrigen und heutigen Tag sind bisher erfolglos geblieben. Die Vermisste ist ca. 170 cm groß, leicht korpulent und hat schulterlange braun-grau melierte Haare. Von der Bekleidung ist nur bekannt, dass sie einen hellgrauen Kurzmantel trägt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 oder an jede andere Polizeidienststelle. -Diesem Bericht liegt ein Foto der Vermissten bei- Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

