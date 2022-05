Polizei Homberg

POL-HR: Borken: Unbekannte Täter stehlen Motorroller und Mähroboter

Homberg (ots)

Borken

Diebstähle von Motorroller und Mähroboter Tatzeit: 30.04.2022, 01:00 Uhr bis 06:00 Uhr Vermutlich die gleichen Täter stahlen am Samstag in den frühen Morgenstunden einen Aprilia-Motorroller und einen Mähroboter. Die Täter begaben sich zwischen 01:00 Und 06:00 Uhr auf ein Privatgrundstück in der Singliser Straße und öffneten die nicht verschlossene Garage. Aus der Garage stahlen sie einen schwarzen Aprilia-Motorroller, Modell 4123 sowie diverses Angelzubehör, eine Kettensäge und Verlängerungskabel. Im Strichpfuhlweg stahlen die Täter gg. 04:40 Uhr einen Mähroboter inclusive der dazugehörigen Garage und der Ladestation. Der Gesamtwert der Beute beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell