Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain: Einbrecher stehlen Bargeld aus Bäckerei

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Ziegenhain

Einbruch in Bäckerei Tatzeit: 28.04.2022, 18:30 Uhr bis 29.04.2022, 04:00 Uhr In eine Bäckerei im Badeweg drangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen gestern Abend und heute Morgen ein. Sie Täter stahlen vorgefundenes Bargeld. Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise in die Bäckerei. Aus der Küche stahlen sie vorgefundenes Bargeld. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell