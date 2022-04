Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg: Unbekannter Täter bricht in Eisdiele und Postfiliale ein

Homberg (ots)

Spangenberg

Einbruch in Eisdiele und Postfiliale Tatzeit: 24.04.2022, 05:50 Uhr bis 06:00 Uhr Am Samstagmorgen brach mindestens ein unbekannter Täter in eine Eisdiele und eine angrenzende Postfiliale am Marktplatz ein und stahl Bargeld. Der Täter brach eine Zugangstür zu der Eisdiele auf und drang anschließend in den Verkaufsbereich ein. Hier brach er einen Automaten auf und stahl das enthaltene Münzgeld. Weiteres, im Bereich des Tresens vorgefundene Bargeld stahl der Täter ebenfalls. Eine verschlossene Tür zur angrenzenden Postfiliale brach der Unbekannte ebenfalls auf und durchsucht die anschließenden Räumlichkeiten. Ob hier etwas gestohlen wurde, steht zurzeit nicht genau fest. Von dem unbekannten männlichen Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist ca. 40 - 60Jahre alt, ca. 160 cm groß und hat eine normale Statur. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Regenjacke mit Kapuze über dem Kopf und einer dunklen Hose bekleidet. Der angerichtete Sachschaden beträgt 2.000,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

