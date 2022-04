Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Sachbeschädigungen an Baustelle

Homberg (ots)

Melsungen

Sachbeschädigungen an Baustelle Tatzeit: 22.04.2022, 18:00 Uhr bis 23.04.2022, 08:14 Uhr Sachschaden in Höhe von 1.000,- Euro verursachten unbekannte Täter im Bereich einer Baustelle an der Dreuxallee. Die Täter betraten das umzäunte Baustellengelände und brachen dort einen Baucontainer auf. In dem Baucontainer wurde ein Pappkarton angezündet. Ebenfalls besprühten sie Gegenstände und die Innenwände des Baucontainers mit Markierungsfarbe. Des Weiteren entnahmen sie zwei Flaschen Bremsenreiniger und entzündeten diese außerhalb des Baustellengeländes. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell