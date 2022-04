Polizei Homberg

POL-HR: Borken: Einbruchsversuch in Gartenhütte - Eigentümer überrascht Täter

Homberg (ots)

Borken

Versuchter Einbruch in Gartenhaus Tatzeit: 21.04.2022, 17:00 Uhr Bei dem Versuch in eine Gartenhütte in der Kurt-Schumacher-Anlage einzubrechen wurde gestern Nachmittag ein unbekannter Täter überrascht, woraufhin er flüchtete. Der unbekannte männliche Täter begab sich auf das Privatgrundstück und dort zu der mit einem Vorhängeschloss gesicherten Gartenhütte. Direkt nachdem er das Vorhängeschloss aufgebrochen hatte, wurde er vom Eigentümer überrascht und flüchtete vom Grundstück. Auf seiner Flucht über mehrere Gartenzäune verlor er seinen türkisfarbenen Kapuzenpulli. Es wurde nichts entwendet, der Sachschaden beträgt 20,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

