POL-HR: Frielendorf-Todenhausen: Brandstiftung an Holzstapel - Polizei sucht Zeugen

Brand eines Holzstapels - Polizei sucht Zeugen Brandzeit: 17.04.2022, 17:47 Uhr Am Sonntagabend bemerkte ein unbekannter Zeuge den Brand eines Holzstapels in der Nähe der Wanderhütte "Waidmannlust". Der Brand von mehreren Metern Holz wurde später von der alarmierten Feuerwehr gelöscht. Der Zeuge, welcher zu Fuß im Wald unterwegs war, meldete den Brand dem Betreiber der nahe gelegenen Wanderhütte, dieser verständigte umgehend die Feuerwehr. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500,- Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Kriminalpolizei von Brandstiftung als Brandursache aus. Der unbekannte Brandentdecker, es handelt sich um einen schlanken, ca. 40-jährigen, 180 cm großen Mann mit einem beigen/ hellen Pullover mit roten Streifen, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-774-0 in Verbindung zu setzen. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

