Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf-Verna: Brand eines Unterstands an Schule

Homberg (ots)

Frielendorf-Verna

Brand einer Mülltonnenunterstands Brandzeit: 16.04.2022, 18:27 Uhr An einer Schule in der Welcheroder Straße brannte am Samstagabend ein größerer Mülltonnenunterstand in welchem sich auch zwei Bänke befanden. Bei dem Brand entstand ein Schaden in Höhe von 500,- Euro. Eine Bank des Unterstandes brannte komplett und beschädigte hierdurch auch mehrere Wandlatten. Das Feuer wurde durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. Die Brandursache steht zurzeit noch nicht fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell