Polizei Homberg

POL-HR: Borken: Alarmanlage vertreibt Einbrecher an Lebensmittelmarkt

Homberg (ots)

Borken

Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt Tatzeit: 16.04.2022, 02:19 Uhr Am frühen Samstagmorgen versuchten unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt im Gellenweg einzubrechen. Eine Alarmanlage vertrieb die Täter. Die Täter begaben sich zu einer Nebeneingangstür des Marktes und brachen dies auf. Hierdurch lösten sie eine Alarmanlage aus, woraufhin die Täter in unbekannte Richtung flüchteten. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell