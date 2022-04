Polizei Homberg

POL-HR: Wabern: Brand eines Holzstapels - Brandursache derzeit noch unklar

Homberg (ots)

Gemarkung Wabern

Brand eines Holzstapels Brandzeit: 15.04.2022, 16:13 Uhr Am vergangenen Freitag brannte an einem Waldweg zwischen Falkenberg und Rockshausen ein Stapel mit ca. 20 Festmetern Holz. Eine Zeugin hatte den Brand bemerkt und umgehend die Feuerwehr verständigt. Die Zeugin befand sich auf einem Feld in der Nähe der Brandstelle und bemerkte die Flammen. Sie verständigte umgehen die Feuerwehr, welche den Brand des Holzstapels löschte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000,- Euro. Die Brandursache steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

