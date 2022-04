Polizei Homberg

POL-HR: Neuental-Römersberg. Freischneider aus Geräteschuppen gestohlen

Homberg (ots)

Neuental-Römersberg

Einbruch in Lagerhalle Tatzeit: 11.04.2022, 19:00 Uhr bis 12.04.2022, 10:00 Uhr In eine Lagerhalle und einen Geräteschuppen in der Gemarkung "Seidenäcker" brachen unbekannte Täter in der vergangenen Woche ein. Sie stahlen einen "Freischneider" im Wert von wenigen hundert Euro. Die Täter brachen das Tor zur Lagerhalle und die Tür zum angebauten Geräteschuppen auf. Aus dem Geräteschuppen stahlen sie den Freischneider der Marke Stihl. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

