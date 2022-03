Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Radfahrer nach Unfallflucht gesucht

Emmerich (ots)

Am Montag (28.02.2022) kam ereignete sich gegen 15:25 Uhr auf der Netterdensche(n) Straße eine Verkehrsunfallflucht.

Der 29-jährige Fahrer eines Opels befuhr die Netterdensche Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Weseler Straße. Kurz hinter der Kreuzung Netterdensche Straße / Am Beyenkamp, kam ihm ein männlicher Fahrradfahrer entgegen. Nach ersten Erkenntnissen holte der Radfahrer im Begegnungsverkehr leicht mit seiner linken Hand aus und schlug gegen den linken Außenspiegel des Opels, so dass der Spiegel beschädigt wurde.

Obwohl der Opelfahrer anhielt, um den Unfall aufzunehmen, setzte der Radfahrer seine Fahrt fort und flüchtete über die Straße Am Beyenkamp in unbekannte Richtung.

Bei dem Fahrradfahrer soll es sich um einen Mann im Alter von 40 bis 60 Jahren mit normaler Statur und kurzen gräulichen Haaren gehandelt haben. Zum Unfallzeitpunkt trug er eine dunkle Winterjacke und Handschuhe.

Hinweise zum flüchtigen Radfahrer nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

