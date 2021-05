Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Graffiti-Schmiererei in einer Lagerhalle

Mönchengladbach (ots)

Künstlerisch wenig wertvoll betätigten sich zwischen Samstag, 22. Mai, 6 Uhr und Dienstag, 25. Mai, 6.30 Uhr bislang unbekannte Täter in einer Lagerhalle an der Neusser Straße im Stadtteil Lürrip. Offenbar gelangten die Täter über ein brüchiges Außenwandstück durch lose Backsteine in die Lagerhalle. Dort beschmierten sie augenscheinlich Wände und Maschinen mit Graffitispray. Zudem wurde der Schlüssel eines Gabelstaplers entwendet.

Hinweise von Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell